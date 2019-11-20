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Gineli kadınlar polis şiddetini protesto için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:23 | Son Güncelleme

Gineli kadınlar polis şiddetini protesto için yürüdü

Batı Afrika ülkesi Gine'de kadınlar Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin önerdiği anayasa değişikliğine karşı yapılan protestolarda polisin uyguladığı şiddete karşı yürüyüş düzenledi.

Başkent Konakri'de toplanan yüzlerce kadın, Conde karşıtı protestolarda polisin öldürdüğü çocuklar için adalet istedi.

Kadınlar, Conde'nin 3. dönem de aday olabilmesine olanak sağlayacak anayasa değişikliğine karşı olduklarını ifade ederek "Çocuklarımız için adalet istiyoruz", "Yeter Artık", "Seni istemiyoruz" sloganları attı.

- Conde yeniden görev yapmak istiyor

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, parti üyelerinden üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıkları yapılmasını istemişti.

Ülkede muhalefet partisi Anayasanın Korunması Ulusal Cephesince (FNDC) ekim ayının ikinci haftasından bu yana düzenlediği gösterilerde, polisin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Conde, ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelmiş, 2015'te yeniden seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Alpha Conde Gine protesto şiddet

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