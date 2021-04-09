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  4. Ginger aracını sürdüğü sırada kaza yapan adamın ilginç anları kamerada

Ginger aracını sürdüğü sırada kaza yapan adamın ilginç anları kamerada

09.04.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de iş yerinde eşya taşımakta kullanılan ginger denilen araca binen şahıs, hakimiyetini kaybedince ortaya komik görüntüler çıktı. Duvara çarpıp bir ileri bir geri giden aracın üzerinden kayan şahsın komik halleri kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Esenler'de çalıştığı iş yerinde eşya taşımakta kullanılan Ginger isimli araca binen şahıs, içeride tur atarken aracın hakimiyetini kaybetti. Bu sırada önce düz giderken duvara çarpan çalışan, daha sonra da aracın geri geri gitmesiyle sürüklenerek kapıya çarptı. Kapıya çarpınca duran çalışanın yanına iş yerinde çalışan diğer arkadaşları koştu. Yaşanan bu ilginç ve komik anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerdeki kişi önce düz giderken bir anda hakimiyetini kaybediyor. Burada ilk olarak duvara çarpan çalışan daha sonra sürüklenerek geri geri giderek kapıya çarpıyor ve duruyor.

(İHA)

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İstanbul Esenler

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