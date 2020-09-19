Ginsburg'un Ardından Kim Ne Mesaj Verdi?

Amerika Anayasa Mahkemesi'nin tarihindeki ikinci kadın üyesi Ruth Bader Ginsburg’un ölümü sonrası ülkede bayraklar yarıya indirildi, Anayasa Mahkemesi önünde yüzlerce kişi toplandı. Her kesimden Amerikalının yasını tuttuğu Ginsburg'u, her görüşten siyasetçi övgü mesajlarıyla andı. Trump: "Hukuk devinin yasını tutuyoruz" Cuma akşamı hayatını kaybeden Ginsburg’un ölüm haberini Minnesota’da alan Başkan Donald Trump, “Bunu duyduğuma üzgünüm. İnanılmaz bir hayat yaşadı. Ne diyebilirim ki? İnanılmaz bir kadındı” dedi. Trump daha sonra yaptığı açıklamada, “Milletimiz bir hukuk devini kaybetmenin yasını tutuyor. Yargıç Ginsburg, farklı bakış açılarına, karşıt görüştekilere, hoşnutsuzluk göstermeden aynı fikirde olmayabileceklerini gösterdi” dedi. Biden: "Hukukun temelini şekillendirmeye devam edecek" Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ise Ginsburg’un medeni hakların yılmaz bir savunucusu olduğunu, fikirleri ve itiraz ettiği her şeyin nesiller boyunca hukukun temelini şekillendirmeyi sürdüreceğini söyledi. Trump’ın Anayasa Mahkemesi’ne bir atama daha yapma ihtimaline de değinen Biden, “seçmenlerin başkanı, başkanın da adaleti seçerek Senato’ya sunması gerekir” dedi.

John Roberts: "Tarihi bir figürdü" ABD Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts meslektaşının ölümünü, “Ulusumuz tarihi bir hukuk figürünü kaybetti. Anayasa Mahkemesi’nde bizler değerli bir meslektaşımızı kaybettik. Bugün yastayız ancak gelecek nesiller de tıpkı bizim gibi Ruth Bader Ginsburg’ı kararlı ve yılmaz bir adalet savunucusu olarak hatırlayacaklar” dedi. Mitch McConnell: "Hukuka adanmış bir ömür" Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell yargıç Ginsburg’u kendini tamamen hukuka adamış bir isim olduğunu Anayasa Mahkemesi’nde 27 yıl hizmet ettiğini vurguladı. McConnell, Başkan Trump tarafından gösterilen Anayasa Mahkemesi adayının Senato’da oylanacağını söyledi. Chuck Schumer: "Mirasını korumamız için savaşmamızı isterdi" Senato azınlık lideri Demokrat Partili Chuck Schumer Ginsburg’un ardından bıraktığı mirası korumak için elimizden geldiğince savaşmamızı isterdi dedi. Beyaz Saray genel Sekreteri: İlham kaynağıydı Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, Ginsburg’u kendini halka hizmete adamış, birçok kişiye ilham kaynağı olan bir öncü olarak tanımladı.