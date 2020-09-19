Ginsburg'un Ölümü Sonrası Neler Olabilir?

Bugüne kadar Anayasa Mahkemesi’ne iki yargıç atayarak dengeyi muhafazakar üyelerden yana değiştiren Başkan Donald Trump’a seçime yaklaşık 6 hafta kala mahkemeye üçüncü kez atama yapma şansı verdi.

Amerika’da Ginsburg’un ardından yerine geçecek isim tartışma konusu oldu. Anayasa Mahkemesi yargıçları başkan tarafından aday gösteriliyor. Senato onayının ardından göreve geliyor. Kendi istekleriyle ayrılmadıkları sürece de ömür boyu bu görevi sürdürüyorlar.

Anayasa Mahkemesi yargıcı olmak ömür boyu süren bir görev

9 üyeli Anayasa Mahkemesi’ndeki liberal kanadın öncü isimlerinden olan Ginsburg’un ölümü sonrası Trump’ın 20 Ocak’taki başkanlık yemin törenine kadar aday gösterip göstermeyeceği merak konusu.

Cumhuriyetçi parti 100 üyeli Senato’da 53 sandalyeye sahip. Cumhuriyetçilerin, Trump’ın yeni göstereceği adayı destekleyecekleri yönünde mesaj geldi. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, Başkan Trump tarafından gösterilen Anayasa Mahkemesi adayının Senato’da oylanacağını söyledi.

Ancak Demokrat partililer bu kararın seçim sonrasına bırakılması gerektiğini savunuyor. Senato Yargı Komisyonu üyesi Demokrat partili Senatör Dianne Feinstein ise Kasım’daki seçim ve başkanlık yemin töreninin yapılacağı Ocak ayından önce hiçbir koşulda Ginsburg’un yerine atama yapılmaması gerektiğini söyledi.

Biden: "Seçmenin söz hakkı olmalı"

Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden da yeni yargıç adayının seçim sonrasına bırakılması gerektiğini savundu. Biden seçmenlerin başkanı seçmesi ve başkanın da yargıç adayını Senato'ya önermesi gerektiğini söyledi.

Senato azınlık lideri Demokrat partili Chuck Schumer ise, Anayasa Mahkemesi’nin bir sonraki yargıcının seçiminde Amerikan halkının söz hakkı olduğunu, bundan dolayı da yeni başkan seçilene kadar yerine atama yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Anayasa Mahkemesi’nde şu anda 9 yargıç bulunuyor. Yargıç Ginsburg’dan boşalan koltuğu kimin dolduracağı ile ilgili tartışmanın 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri ve sonrasında da sürmesi bekleniyor.

