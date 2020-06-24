Ginseng Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Ginseng bitkisinin kökleri uzun yıllar boyunca Çin alternatif tıbbında kullanılmıştır. Ginsengin pek çok hastalık için sayısız faydası bulunur. Yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı, hepatit B, kanser, tip 2 diyabet, KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı), kroner arter ve demans gibi pek çok hastalığa şifa niteliğindedir. Ginsengin 3 türü vardır. Bunların ikisi, hem şifa olduğu hastalıklar açısından hem de yapıları ve içerikleri açısından benzerlik gösterir. Benzerlik gösteren ginseng türleri Amerikan ginsengi ve Asya ginsengidir. Bir diğer ginseng türü ise Sibirya ginsengidir. Sibirya ginsengi içeriğinde maddeler itibarıyla diğer türlere göre farklılık gösterir. Ülkemizde ağırlıklı olarak Asya ve Amerikan ginsengi türleri bulunur. Ginsengin kökünde ginsenosides adı verilen kimyasal madde mevcuttur ve kökleri kurutulup çay, öz, tablet ve krem haline getirilir. Ginseng çayı en çok fiziksel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirerek astım semptomlarını giderme konusunda da oldukça başarılıdır.

Ginseng Çayının Faydaları

Şekersiz olarak tüketilen ginseng çayı, orta ve düşük kan şekerini dengeleme konusunda oldukça etkilidir. Ani kan şekeri düşmelerine engel olur. Bu da tip 2 diyabet hastalığının kontrolünün rahatlıkla yapılabilmesini sağlar.

Ginseng özellikle kış aylarında yaşanan soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların semptomlarını azaltıcı etki gösterir. Bağışıklık sistemini güçlendirici faydaları sayesinde vücut direncini artırır.

Ginseng vücudun stresle baş edebilmesini sağlayan bir adaptojen olarak bilinir. Libidoyu yükseltir ve fiziksel performansı artırarak yaşlanma sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Yaşlanmanın etkilerine karşı Asya’da oldukça fazla kullanılan popüler bir bitkidir.

Amerikan ginseng çayı, kadınların regl dönemlerini rahat geçirebilmeleri için oldukça faydalıdır. Kramp ve ağrı semptomlarını azaltarak gevşeme sağlar. Aynı zamanda regl kaynaklı yaşanan mide ağrısının da önüne geçer.

Anti-kanser özelliği bulunan ginseng çayını düzenli bir şekilde tüketmek, kansere yakalanma riskini fazlasıyla azaltır. Kanserli hücrelerin büyümesine ve yayılmasına engel olur.

Ginseng çayı, kilo vermeye yardımcı antioksidanlar içerir. En önemli özelliği yağın düzgün bir şekilde yakılmasını sağlayarak metabolizmayı hızlandırmasıdır. Kilo vermek için ginseng çayı tek başına yeterli değildir. Ginseng çayıyla birlikte kombine olarak düzenli egzersiz yapmak ve kalorisi düşük besinler tüketmek kilo problemini ortadan kaldırır.

Beyin hücrelerinde uyarıcı bir etki yaratan ginseng çayının aynı zamanda beyin hücrelerini geliştirici etkileri vardır. Bu etkilerinden ötürü öğrenciler için oldukça faydalıdır. Özellikle sınav dönemlerinde zihin açısı olarak tüketilebilir.

Ginseng, sıklıkla cinsel performansı artırıcı doğal bir kaynak olarak kullanılır. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda ginsengin sperm sayısını artırıcı etkileri olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda testosteron seviyelerinde de artışa neden olur.

Ginseng çayının cildi nemlendirme özelliği mevcuttur. Bununla birlikte ant-aging etkileri sayesinde oksijenasyonu artırarak hücreleri yeniler. Ginseng çayı cildi temizlemek için kullanılabildiği gibi aynı zamanda cildin yenilenmesi ve ölü hücrelerin atılması için de oldukça faydalıdır.

Ginseng Çayı Nasıl Hazırlanır?

Çayı hazırlamak için öncelikle ginseng köküne ihtiyaç vardır. Eğer bulunabilirse kökü kullanılmalıdır. Kökü bulunamazsa aktardan ginseng özü ya da toz şeklinde alınabilir.

1. Ginseng küçük parçalar halinde doğranır ve 2 su bardağı kaynar suya atılır. 15-20 dakika kadar kaynatılır.

2. Sonrasında hazırlanan ginseng çayı süzülerek bir bardağa aktarılır.

3. Ginseng çayı bal ya da şeker ile tatlandırılabilir ancak sade şekilde tüketilmesi şifa vermesi açısından daha faydalıdır. Eğer soğuk ginseng çayı içilmek istenirse, çaya buz parçalara eklenerek soğuk hale getirilebilir.

Ginseng Çayının Yan Etkileri

Ginseng çayının aşırı kullanımı vücutta bazı yan etkilerin yaşanmasına neden olabilir. Birtakım ilaçlarla etkileşime girebilme ihtimalini bulundurması sebebiyle tüketilirken dikkat olunması gerekir. Psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle kullanılan antidepresan ilaçlarla birlikte bu çayı tüketmek uygun değildir. Aynı zamanda hipertansiyon hastaları ve yüksek kan basıncı sorunu bulunanlar da ginseng çayını tüketmeden önce mutlaka bir hekime danışmalıdırlar. Ginseng, aşırı tüketildiğinde karın ağrısı ve ishale sebep olabilir.

