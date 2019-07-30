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Ginseng kullanan erkeklere uyarı: Kalp ritminizi bozabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.07.2019 10:00 | Son Güncelleme

KARDİYOLOJİ Uzmanı Doç.

Ginseng kullanan erkeklere uyarı: Kalp ritminizi bozabilir

İSTANBUL, (DHA)- KARDİYOLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, erkeklerde orta yaş sendromunun risklerine dikkat çekti, ginseng ve benzeri enerji veren takviyelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ekmekci, "Aşırı ginseng kullanımı kalp aritmilerini veya tansiyon yükselmelerini tetikleyebilir" dedi.

Türkiye ve diğer gelişmiş ülkelerde yaşam süresinin ortalama 79 yıla kadar uzadığını söyleyen VM Medical Park Pendik Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, önemli bilgiler verdi. Kalp sağlığını etkileyen değişimlere dikkat çeken Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, "Kalp ve damar hastalıkları ileri yaş ölümlerde önemli bir yer tutuyor. Buna rağmen ülkemizde daha erken yaşlarda meydana geliyor. Erkeklerde 40 yaşından sonra ortaya çıkan orta yaş sendromu bazen psikolojik, bazen fiziksel zaman zaman da her iki durumun görüldüğü birtakım değişimler yaşanmasına neden olabiliyor. Bu değişimler kişilerin kalp sağlığını da etkileyebiliyor" diye konuştu.

ORTA YAŞ STRESLİ BİR SÜREÇ OLABİLİR

Tam hayatın düzene girdiği, iş, aile ve çevre şartlarının oturduğu orta yaş zaman diliminde bazı kişilerde görünüşte parodoks olabilecek şekilde stresli ve üzücü etkilerin olduğu bir döneme girilebildiğinin altını çizen Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, “Bu durum daha çok iyi kariyerli, kazancı iyi olan erkeklerde ortaya çıkabiliyor. Hayalleri veya yaşamak istediği hayata erken ulaşan bu kişiler muhtemelen önünde bir hedef de kalmadığı için gençlik yıllarındaki hareketli halini hatırlayıp veya özleyip derin bir boşluk hissine düşebiliyor. Ardından süreci iyi yönetemezse yoğun anksiyete ve hatta depresyon atlatabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“GENÇ GÖRÜNMEK UĞRUNA RİSKE GİRMEYİN”

Doç. Dr. Ahmet Ekmekci orta yaş sendromu yaşayan erkeklerde yoğun stres hormonlarının da etkisiyle çabuk yorulmalar, beyin performansında düşüklük, cinsel güçte gerileme gibi durumların yaşanabildiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu gibi durumların ardından öfke kontrol bozukluğu ve özgüven eksikliği gibi tablolarla karşılaşılabiliyor. Yeni ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan bu durum içinde kişi belki ayıplanma korkusu, belki kendine kızma gibi duygular eşliğinde profesyonel destek almadan internet, arkadaş çevresi ile kendi yöntemleriyle sorunu çözmek için bitkisel veya kimyasal bir takım ilaç veya maddeler kullanma yoluna gidebiliyor. Orta yaş sendromunun direkt olarak kalp üzerinde etkisi olmasa da, alkol ve sigara tüketiminin artması, cesaret verici ilaç ve madde kullanımına yatkın hale getirmesi, stresi kontrol etmede zorlanma, kendini genç göstermek veya kendini buna inandırmak için aşırı sportif faaliyetlerle uğraşmak gibi durumlar nedeniyle kalple ilgili yan etkiler görülebiliyor.”

UZMANA DANIŞMADAN KULLANILMAMALI

Orta yaş sendromu yaşayan kişilerin doktor tavsiyesi olmadan ilaç, ginseng ve benzeri performans artırıcı maddelerin kontrolsüz bir şekilde fazla miktarda kullanmasının olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, “Örneğin aşırı ginseng kullanımı kalp aritmilerini veya tansiyon yükselmelerini tetikleyebiliyor. Ginsengin bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında etkileşim yaparak sağlığı olumsuz etkilediği de biliniyor. Kan sulandırıcı, kalp, şeker ve tansiyon ilacı kullananların bu tip enerji veren takviyelere dikkat etmesi gerekiyor. Bunun yerine muz, incir, karpuz gibi meyveler tüketebilir, kırmızıbiber, sarımsak susam, kaju veya ceviz gibi besinleri tercih edebilirsiniz” diyerek tavsiyelerde bulundu.

EŞİNİZLE KONUŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Doç. Dr. Ahmet Ekmekci, orta yaş krizinin hayatın akışı içerisinde görülebilecek bir durum olduğunun altını çizerek, “Bu nedenle başta bu beklenmedik ya da yeni olayın kabullenilmesi ve sakince bu durumdan nasıl çıkılabileceğinin üzerinde durulması gerekiyor. Öncelikle ağır ya da kişinin kendini çok çaresiz hissettiği vakaların psikolog gibi ilgili hekimden profesyonel destek almasını öneriyoruz. Daha hafif durumlarda ise evlilik ve aile ilişkilerini güçlendirmek, yaşadığı hayal kırıklıkları veya başarısızlıkları cesurca kabul edip öncelikle eşi olmak üzere yakın çevresi ile konuşmak, gelecek adına kararlı adımlar atmak ve rasyonel hedefler koymak faydalı olacaktır. Hayatın anlamı ile ilgili hayat tarzı değişikliklerine gitmek, kendine uygun hobiler bulmak ve bu konuda eğitimler almak, doğayla daha çok vakit geçirmek gibi değişiklikler de önerilebilir” ifadelerini kullandı.

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