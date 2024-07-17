Ginseng nedir, faydaları nelerdir? Ginseng neye iyi gelir?

Ginseng, Uzak Doğu’dan çıkmış ve kısa süre içinde tüm dünyaya yayılmıştır. Dik gövdesi, dalsız yapısı, gövdesine oranlandığında daha kalın olan kökleri ile ginseng bitkisi içerdiği etkin maddeler ile farmakolojik olarak çok değerli görülmektedir. Bitki 3 yaşına geldiği andan itibaren toplanabilen ginseng bitkisinin türleri de vardır. Her bir rengi ve türü ile son derece faydalı olduğu bilinmektedir.

Ginseng nedir?

Köklerinde, gövdesinde ve yapraklarında 30'dan fazla ginsenozid madde bulunan ginseng, içeriğinde birçok etkin bileşen muhafaza etmektedir. Kök kısımlarında bolca A, B2, B1, B3, B12, C ve E vitaminleri bulunur. Ayrıca ginseng bitkisinin kökü güçlü bir demir, fosfor ve kalsiyum kaynağıdır. İnsan sağlığına yararları oldukça fazladır ve hatta birçok rahatsızlık ve şikayete çare olduğu bilinmektedir.

Ginseng bitkisi çeşitli formlar ile insan bedeninde fizyolojik psikolojik olarak olumlu etkiler ve katkılar sağlar. Ancak yine de herhangi bir şikayet ya da rahatsızlığın çözümü olması için kullanılması düşünülüyorsa mutlaka bir doktora danışılmalı ve doktorun önerdiği şekilde ve miktarlarda kullanılmalıdır. Aksi takdirde çeşitli yan etkilere de neden olabilir.

Ginseng faydaları nelerdir?

Her bir çeşidi ve rengi ile farklı faydaları bulunan ginseng bitkisinin inanılan bazı faydaları ile sahip olduğuna inanılan yararlı özelliklerden bazıları şunlardır:

Sinir hücrelerindeki hasarı engeller ve oluşmuş hasarların onarımında destek olur.

İçeriğinde bol miktarlarda peptid, amino asit, mineral ve vitamin barındırdığı için vücudun sağlıklı bir şekilde işleyişine katkı sağlar.

Nörolojik işleyişe de destek olur.

Stres hormonunu kontrol altına alır.

Tiroid fonksiyonlarını düzene sokar.

Stres kaynaklı olan durumları en aza indirmeye yardımcı olur.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve destekler.

Özellikle kırmızı ginseng faydalarının başında vücudun direncini artırmak gelir. İnsan vücuduna destek olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren kırmızı ginseng hafıza konusunda da faydalıdır. Beyin fonksiyonlarının güçlendirilmesinde ve hafızanın onarılmasında destekleyici etkisi ile bilinir.

Ginseng neye iyi gelir?

Bağışıklık sisteminden sinir sistemine insan vücuduna birçok katkısı ve faydası olduğu kabul edilen ginseng bitkisi, doğru miktarlarda tüketildiği sürece çeşitli sorunlara iyi gelmektedir. İyi geldiği durumlardan bazıları şunlardır:

Kronik bronşit

Stres kaynaklı olumsuz etkiler

Tiroid sorunları

Soğuk algınlığı

Grip

Nezle

Zayıflamış bağışıklık sistemi

Cinsel isteksizlik

Ginseng ne işe yarar?

Ginseng cinsel faydalarıyla da bilinen bitkiler arasında yer alır. Özellikle kırmızı ginseng cinsel faydalarıyla da bilinir. Doktor kontrolünde ve önerisi ile doğru şekilde kullanılan kırmızı ginseng bitkisinin cinsel işlev sıkıntıları yaşayan kişiler için faydaları tespit edilmiştir. Erkeklere cinsel sorunlarında çeşitli faydalar sağladığı bilinen ginseng kadınlara faydaları da oldukça fazla olan bir bitkidir.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel isteksizlik probleminin önüne geçtiği kabul edilen ginseng çoğu zaman çay formu ile tüketilmektedir. Kaynar suya atılan ginseng bitkisi haşlanarak çay hâline getirilir. Biraz dinlendirdikten sonra tüketilebilir. Ayrıca toz, kapsül ve yağ olarak da kullanılabilmektedir.

Ginseng zararları nelerdir?

Çoğunlukla faydaları bilinen ve insan sağlığına olan çeşitli yararları olduğuna inanılıp kabul edilen ginseng birçok besin gibi fazla ya da bilinçsizce tüketildiğinde yarardan çok zarar verebilir. Ginsengin çok ciddi yan etkileri olduğu net olarak söylenmemektedir. Yine de dikkatli olmak ve doktor onayına göre kullanmak gerekir.

Özellikle alerjik durumları bulunan kişilerin, kronik rahatsızlıkları olanların, düzenli ilaç kullananların, emziren annelerin, hamilelerin ginseng kullanma konusunda çok dikkatli olması gerekir. Ginseng mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Olası zararları ya da bazı alerjik kişilerde ve hassasiyeti bulunan bünyelerde görülebilecek yan etkilerinden bazıları şunlar olabilir:

Mide sorunları

Hormonal dengesizlikler

Ciltte kaşınma, dökülme, kızarıklık gibi hasarlar

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.