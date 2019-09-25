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Girdap şiir kitabı raflardaki yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

Mülkiye Müfettişi Mustafa Akgül, görev yaptığı ilçelerde kaleme aldığı Girdap isimli şiir kitabı raflardaki yerini aldı.Mülkiye Müfettişi Mustafa Akgül’ün, uzun yıllar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kaymakamlık görev yaptığı ilçelerde kaleme aldığı Girdap isimli şiir kitabı Cinius Yayınevi’nden çıktı.

Mülkiye Müfettişi Mustafa Akgül, görev yaptığı ilçelerde kaleme aldığı Girdap isimli şiir kitabı raflardaki yerini aldı.

Mülkiye Müfettişi Mustafa Akgül’ün, uzun yıllar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kaymakamlık görev yaptığı ilçelerde kaleme aldığı Girdap isimli şiir kitabı Cinius Yayınevi’nden çıktı. Akgül’ün, görev yaptığı ilçelerde kaleme aldığı kitap, 100 şiirden oluşmakta.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine şiirlerini kitaplaştırma kararı aldığını belirten Mülkiye Müfettişi Akgül, kitapla ilgili olarak şöyle konuştu: "Büyük Türk şairleri Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç’a, çok sevdiğim eşime ve yıldızların ve kara deliğin gizemini keşfedeceğine inandığım annemden sonra tek özleyenim kızıma ve bugünlere gelmeme emeğiyle, sevgisiyle beni yoğurarak vesile olan çilekeş anneme ithaf ediyorum" dedi.

Mustafa Akgül kimdir?
18 Ocak 1979 tarihinde Kahramanmaraş’ ta doğdu. İlköğretimini ve ortaöğretimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. 2001-2002 yılları arasında Kombassan Holding ve Arsan Tekstil A.Ş. de ihracat pazarlama ve üretim bölümünde çalıştı. 2003-2004 yılları arasında Kahramanmaraş Aslanbey Vergi Dairesi Müdürlüğünde görev yaptı. 2005 yılında Bursa Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlayan Mustafa Akgül, Sinop Saraydüzü ve Ordu Korgan Kaymakam vekillikleri yaptı. 2007 yılında İngiltere Southampton Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümünde ’Demokrasi ve Vatandaşlık’ alanında yüksek lisans yaptı.
92’nci dönem Kaymakamlık kursundan sonra Kütahya ili Aslanapa ilçesine atandı. 2011-2013 yılları arsında Şırnak ili Güçlükonak Kaymakamlığı, 2013-2015 yılları arasında Şırnak Vali Yardımcılığı 2015-2017 yılları arası İzmir Kiraz Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 20 Ağustos 2017’de yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Ahlat Kaymakamlığına atanmış olup halen görevine devam etmektedir.
Ayrıca 6 Eylül 2017 tarihinde Bitlis İli Ahlat İlçesi Ovakışla Belde Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanarak Ovakışla Belediye Başkanlığı görevini de yürütmüştür. 07 Ağustos 2019 sayılı kararnameyle mülkiye müfetişi olarak atanan Mustafa Akgül evli ve bir çocuk babasıdır.

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