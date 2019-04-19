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Girdev Gölü'nde binlerce balık telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 16:17 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 bin metre rakımdaki Girdev Gölü'nde binlerce balık, henüz bilinmeyen nedenle telef oldu.

Girdev Gölü'nde binlerce balık telef oldu

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, 2 bin metre rakımdaki Girdev Gölü'nde binlerce balık, henüz bilinmeyen nedenle telef oldu.
Temel Mahallesi Girdev Yaylası'ndaki göle önceki yıllarda, Fethiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince binlerce yavru sazan balığı bırakıldı. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölde, yaklaşık 10 gündür balık ölümleri başladı. Kıyıya vuran ölü balık sayısının her geçen gün arttığını fark eden mahalle sakinleri, durumu Seydikemer Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Bölgeye giden yetkililer, balık ölümlerinin nedenini araştırmak üzere numuneler aldı. Daha önce de balık ölümlerinin yaşandığı göle yeniden yavru balıkların bırakılabileceği belirtildi.

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Girdev Gölü'nde binlerce balık telef olduGirdev Gölü'nde binlerce balık telef oldu

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