HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Girdiği binadan 25 bin lira değerinde malzeme çalan şahıs kamerada

Girdiği binadan 25 bin lira değerinde malzeme çalan şahıs kamerada

20.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de girdiği bir binadan 25 bin TL değerinde nalbur malzemesi çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Girdiği binadan 25 bin lira değerinde malzeme çalan şahıs kamerada

Arnavutköy’de girdiği bir binadan 25 bin TL değerinde nalbur malzemesi çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın hırsızlık yaptığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Arnavutköy Merkez Mahallesi Yakacak Sokakta bulunan bir binanın kapısının açık olduğunu fark eden S.B. isimli şahıs, bina içerisine girerek merdivenin altında bulunan nalbur malzemelerini çaldı. Soğukkanlı hırsız, 25 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki hırsızlık anlarını kayda alan güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Kimlik bilgileri tespit edilen S.B. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kamerada
25 bin lira değerindeki nalbur malzemelerini çalarak kayıplara karışan hırsız, çevredeki güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde şahsın, bir binaya girdiği, merdiven altında istiflenmiş şekilde olan nalbur malzemelerini çalıp uzaklaştığı görüldü. O anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör suikastçısına şok! PKK'ya bir darbe dahaTerör suikastçısına şok! PKK'ya bir darbe daha
Beyaz Saray resmen açıkladı: Ukrayna - Rusya savaşına o ülke de katıldı!Beyaz Saray resmen açıkladı: Ukrayna - Rusya savaşına o ülke de katıldı!
'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...'Z kuşağı' seçim anketi! Kararsızlar zirvede, AK Parti ise...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Mükemmel çorba için şeflerin bilmenizi istemediği sırları

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.