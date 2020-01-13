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  4. Girdiği evden zeytinyağı çaldı

Girdiği evden zeytinyağı çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, girdiği evden zeytinyağı çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Girdiği evden zeytinyağı çaldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, girdiği evden zeytinyağı çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir evde 2 gün önce yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Evden 1 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar ile 20 kilogram zeytinyağı çalan şüphelinin aynı mahallede yaşayan İ.K. (23) olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan İ.K.’nin evinde çalınan malzemeler ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Girdiği evden zeytinyağı çaldı

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