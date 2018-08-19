HABER

Girdiği evlerde kadınlara cinsel saldırıda bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

BARTIN'da, hırsızlık için girdiği evlerde kadınları taciz ve tecavüz ettiği, havalandırma pencerelerinden banyo yapan kadınların cep telefonu ile videosunu çektiği iddiasıyla aranan T.Y. (24) yakalandı.

Girdiği evlerde kadınlara cinsel saldırıda bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)- BARTIN'da, hırsızlık için girdiği evlerde kadınları taciz ve tecavüz ettiği, havalandırma pencerelerinden banyo yapan kadınların cep telefonu ile videosunu çektiği iddiasıyla aranan T.Y. (24) yakalandı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zemin katlarda bulunan dairelere ve müstakil evlere hırsızlık için giren, evlerde bulunan kadınları taciz ve tecavüz eden kişinin peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen polis kimliğini tespit ettiği T.Y.'yi Yalı Mahallesi'nde yakaladı. Mağdurların teşhis ettiği, T.Y. de suçlamayı kabul etti.
Haziran ayında hırsızlık için girdiği bir evde 72 yaşındaki bir kadını tecavüz eden, hırsızlık için girdiği evlerde kadınlara cinsel saldırıda bulunan T.Y., ifadesinde daha önce bir otobüs firmasında muavinlik yaptığını, yabancı uyruklu bir kadına cinsel tacizde bulunduğu için işten çıkarıldığını söyledi. İşsiz kalınca boşluğa düştüğünü öne süren T.Y., en son Bartın'da bir restoranda garsonluk yaptığını, buradan da çıkınca iyice moralinin bozulduğunu, olayları gerçekleştirdiğinde şeytana uyduğunu, yaşanan olaylardan dolayı pişman olduğunu anlattı.
Daha önceki yıllarda İstanbul, İzmir, Bursa ve Sakarya'da cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık ve küçük çocuğa cinsel istismar olayına karıştığı belirlenen T.Y. hakkında soruşturma devam ediyor.
FOTOĞRAFLI

Girdiği evlerde kadınlara cinsel saldırıda bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Kayıp halterci kız, bulunduKayıp halterci kız, bulundu
Düğünde atılan havai fişek ormanı yaktıDüğünde atılan havai fişek ormanı yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.