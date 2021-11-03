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Girdiği iddia yüzünden canından oldu

03.11.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da girdikleri iddia üzerine Asi Nehri’ne atladıkları ileri sürülen 3 gençten biri boğuldu.

Girdiği iddia yüzünden canından oldu

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yaya köprüsünde Ö.F.B. (18), Y.A. (18) ve Cemil Şerekioğlu (19) isimli gençler Asi Nehri’ne atlama iddiasına girdi.

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SUDA KAYBOLDU

Suya atlayan Ö.F.B. ve Y.A. nehirden çıkarken, Şerekioğlu ise suda kayboldu.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler nehir üzerinde ve altında arama gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından Cemil Şerekioğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen gencin ailesi sinir krizi geçirdi.

Şerekioğlu’nun cansız bedeni Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. (İHA)

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Hatay
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