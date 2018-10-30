Girdiği marketi önce soydu sonra ateşe verdi

Olay, ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede market işleten G.Y, iş yerini kapatıp Konya şehir merkezine gitti. Bir kişi, marketin arka tarafında bulunan korkulukları kırıp içeri girdi. Marketten para ve sigara çalan şüpheli, çıkarken güvenlik kamerasını fark edince iş yerini ateşe verip, kaçtı.

Kamerayı fark edince marketi yaktı

1 / 4 Marketten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri marketi saran alevlere hemen müdahale etti.

2 / 4 Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, işyeri tamamem kullanılamaz hale geldi.

3 / 4 Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri şüphelinin daha önce de benzer iki olaya karıştğı tespit edilen A.K. (17) olduğunu belirledi.