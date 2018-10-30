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Girdiği marketi önce soydu sonra ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 07:59 | Son Güncelleme

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde hırsızlık için girdiği marketteki güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, çıkarken iş yerini ateşe verdi. Market yanarak kullanılamaz hale gelirken, jandarma kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede market işleten G.Y, iş yerini kapatıp Konya şehir merkezine gitti. Bir kişi, marketin arka tarafında bulunan korkulukları kırıp içeri girdi. Marketten para ve sigara çalan şüpheli, çıkarken güvenlik kamerasını fark edince iş yerini ateşe verip, kaçtı.

Kamerayı fark edince marketi yaktı

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Marketten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri marketi saran alevlere hemen müdahale etti.
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Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, işyeri tamamem kullanılamaz hale geldi.
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Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri şüphelinin daha önce de benzer iki olaya karıştğı tespit edilen A.K. (17) olduğunu belirledi.
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Jandarma A.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Konya hırsızlık yangın

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