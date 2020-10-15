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Girdiği markette deterjandan çikolataya ne bulursa çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 14:54 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde girdiği bir marketten çaldığı sigara, gıda ve temizlik malzemelerini evine zulalayan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, dün Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde girdiği bir marketten çaldığı sigara, gıda ve temizlik malzemelerini evine zulalayan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün Kocaeli’nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan bir markete giren bir şahıs, iş yerinden sigara, gıda ve temizlik malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. İş yerinin soyulduğunu fark eden vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde marketi soyan şahsın A.H. olduğu öğrenildi. Ekipler tarafından şahsın belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahsın evinde yapılan aramalarda çaldığı ürünler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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