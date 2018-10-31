Girdiği marketten sadece madeni para çaldı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta gece tornavidayla zorlayarak kapısını açtığı markete giren hırsız, kasada bulunan 100 liralık madeni parayı çalıp kaçtı. Hırsızın kasadaki kağıt paralarla dükkanda bulunan diğer ürünlere dokunmadığı görüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi üzerinde bulunan Yusuf Yıldırım'a ait markette meydana geldi. Markette kimsenin olmadığını gören hırsız, elindeki tornavida ile iş yerinin kapısını zorlayıp açarak içeri girdi. Daha sonra kasaya yönelen hırsız, yaklaşık 100 liralık madeni parayı alarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Yusuf Yıldırım sabah işe geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Yıldırım, soygunu belirledi ve polise haber verdi.

Polisin yaptığı incelemede, hırsızın kasadaki kağıt paralarla dükkanda bulunan diğer ürünlere dokunmadığı görüldü. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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