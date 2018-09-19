HABER

Girdiği ofiste telefonu çaldı, kameralara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde  bir ofise giren hırsız, şarja takılı telefonu alıp kayıplara karıştı.

İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde bir ofise giren hırsız, şarja takılı telefonu alıp kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı yakalamak için polisin çalışması sürüyor.

Beylikdüzü'nde 9 Eylül'de günü meydana gelen olayda, pimapen satışı yapan işyerinin ofisine giren hırsız, bir süre ofiste dolaştıktan sonra masa üzerinde bulunan telefonu alarak kayıplara karıştı. Masada şarjda bulunan telefonunun çalınma anları ise işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Polis kaçan hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNERDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktıDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktı
Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'
FETÖ'den yargılanan eski başkandan siyasi kumpas iddiasıFETÖ'den yargılanan eski başkandan siyasi kumpas iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!

Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!

Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!

Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor

'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor

Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.