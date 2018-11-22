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Girdiği trafoda akıma kapılıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te, Müslüm F.

Girdiği trafoda akıma kapılıp öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te, Müslüm F. (30), girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.
Ünaldı Mahallesi’nde gece elektrik kesintisi meydana geldi. Bunun üzerine ekipler, trafo kontrolü için mahalleye gitti. Ancak trafonun kapağını açınca bir kişinin cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ölen kişinin Müslüm F. olduğunu ve elektirk akımına kapılarak, hayatını kaybettiğini tespit etti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu, bu nedenle tedavi gördüğü öğrenilen 2 çocuk babası Müslüm F.'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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