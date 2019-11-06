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Girdikleri bahçeden 30 bin TL değerinde 10 bin avakado çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:42 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplamda piyasa değeri 30 bin TL olan yaklaşık 10 bin adet avokado çaldığı iddia edilen 3 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.Demirtaş Mahallesi’nde kendisine ait bahçeden farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin adet avokado hırsızlığı yapıldığını fark eden Ayşe S.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplamda piyasa değeri 30 bin TL olan yaklaşık 10 bin adet avokado çaldığı iddia edilen 3 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.
Demirtaş Mahallesi’nde kendisine ait bahçeden farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin adet avokado hırsızlığı yapıldığını fark eden Ayşe S. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Demirtaş Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin S. G.(18), T. B. (22) ve S. G. (19) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri düzenlediği operasyonda adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan toplamda piyasa değeri 30 bin TL olan yaklaşık 10 bin adet avokado ise jandarma tarafından ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G., TB. ve S. G. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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