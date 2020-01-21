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  4. Girdikleri ikametteki şahısları darp edip paralarını gasp eden 3 kişi tutuklandı

Girdikleri ikametteki şahısları darp edip paralarını gasp eden 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

Van’da girdikleri ikametteki şahısları darp edip para ve cep telefonlarını gasp eden 3 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ocak 2020 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliğine E.B.

Van’da girdikleri ikametteki şahısları darp edip para ve cep telefonlarını gasp eden 3 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ocak 2020 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliğine E.B. ve İ.C. isimli şahısların geldiği belirtilerek, “E.B.’nin alınan müracaatında ‘İlimiz İpekyolu ilçesindeki bir ikamette kaldığını, nakliyecilik işiyle uğraştığını, yaklaşık iki hafta önce tanıştığı E. isimli bayan şahıs ve İ.C. isimli arkadaşının misafir olarak geldiği gün olan 18 Ocak 2020 günü ikamette uyudukları esnada, ikamete giren ve tanımadığı 3 erkek şahıs tarafından sopa ile darp edildiklerini ve silahla tehdit edilerek kendisinin ve arkadaşı İ.C.’nin cep telefonu ile 6 bin TL parasını gasp ettiklerini, bir süre ikametin önünde bekleyip kendilerinin ikametten çıkmalarına engel oldukları ve daha sonra ayrıldıklarını’ beyan etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlilerimizce alınan bilgiler çerçevesinde şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan mahalle ve sokak çalışmaları sonucunda; olayın şüphelilerinin S.A., S.D., M.K. ve E.T. isimli şahıslar olduğu tespit edilmesi üzerine görevlilerimizce yapılan operasyonda 4 şüpheli; 2 adet cep telefonu, 1 adet kurusıkı tabanca, 200 euro, bin 950 TL para ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca E.T. isimli kadın cumhuriyet başsavcılığından serbest; S.A., S.D. ve M.K. ise tutuklanmıştır" denildi.

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