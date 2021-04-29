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Girdikleri iş yerinde aradıklarını bulamayan hırsızlar bir tepsi baklava çaldılar

29.04.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bir iş yerine giren hırsızlar aradıklarını bulamayınca bir tepsi baklava çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken şahısların iş yerini didik didik aradıkları görüldü.

Girdikleri iş yerinde aradıklarını bulamayan hırsızlar bir tepsi baklava çaldılar

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı Mimar Sinan Mahallesi 8529 Sokak’ta bulunan baklavacı dükkanında yaşandı. İş yerinde bulunan dolapta bir tepsi baklavanın olmadığını fark eden iş yeri çalışanları durumu anlayabilmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde iş yerine 3 kişinin girdiğini ve bir tepsi baklavayı çaldığını gören iş yeri çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı baklavacı dükkanına sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri iş yerine ait güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerden şahısların kimliklerini tespit eden ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonucunda M.Ç.G., B.K. ve H.Y isimli şahıslar ikametgahlarında yakalandı. Yaşları küçük olduğunu anlaşılan şahıslar Çocuk Şube’ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç.G., B.K. ve H.Y isimli şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

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Osmaniye

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