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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu: “ATM çalışanlarını araştırıyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 13:29 | Son Güncelleme

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile 31 Mart’ta devir aldıkları belediyenin borç tablosu, çalışan durumları ve yapılacak yenilikler hakkında bilgiler verdi.Şenlikoğlu, ATM çalışanlarının araştırıldığını da ifade ederek CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı’nın yeğeni olduğunu öğrendikleri ve 2,5 ay evvel önce işe başladığı belirlenen çalışanın iş akdini fesih ettiklerini söyledi.Şenlikoğlu, Belediye Başkan Yardımcılığı’na ise Şerafettin Vurgun’un ardından Osman Öden’in de atandığını kaydetti.Belediyenin borçlarına ilişkinde açıklamalarda bulunan Aytekin Şenlikoğlu, “Belediyemiz de bize devredilen borç miktarı 215 milyon 383 bin lira yani bu sadece belediyemizde ki borç miktarı ve bu borç içerisinde belediyeye ait şirketin borçları yok, ayrıca borçlar üzerinden taahhüt etmesi gereken faiz hesaplamaları yok.

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu: “ATM çalışanlarını araştırıyoruz”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile 31 Mart’ta devir aldıkları belediyenin borç tablosu, çalışan durumları ve yapılacak yenilikler hakkında bilgiler verdi.
Şenlikoğlu, ATM çalışanlarının araştırıldığını da ifade ederek CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı’nın yeğeni olduğunu öğrendikleri ve 2,5 ay evvel önce işe başladığı belirlenen çalışanın iş akdini fesih ettiklerini söyledi.
Şenlikoğlu, Belediye Başkan Yardımcılığı’na ise Şerafettin Vurgun’un ardından Osman Öden’in de atandığını kaydetti.
Belediyenin borçlarına ilişkinde açıklamalarda bulunan Aytekin Şenlikoğlu, “Belediyemiz de bize devredilen borç miktarı 215 milyon 383 bin lira yani bu sadece belediyemizde ki borç miktarı ve bu borç içerisinde belediyeye ait şirketin borçları yok, ayrıca borçlar üzerinden taahhüt etmesi gereken faiz hesaplamaları yok. Kabaca belediyemizin 250 milyon liranın üzerinden bir borca sahibiz. Bu borçların içerisinde acil ödenmesin gereken bir borç tablosu var ve bu borçlar çekle yapılmış ödemler 42 milyon bunun üzerine orta ve uzun vadeli kredi ödemleri ve diğer ödemeler olmak üzere yaklaşık 4 aylık sür içerisinde ortalama olarak 80 milyon civarında ödeme yapmak zorundayız” dedi.
“Belediyedeki arkadaşlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz bundan yan hiçbir sıkıntımız yok” diyen Şenlikoğlu, personel takip sistemi ile kimin işe gelip gelmediğini de artık takip edeceklerini ifade etti.
Şenlikoğlu, “Biz yeter ki bir ekip olalım çünkü Giresunlu bize bir ekip olmamız için, çalışmamız için böyle bir imkan, fırsat verdi ve benim bu konuda hiç kimseye başkan olarak taviz verme şansım yok. Kim olursa olsun çalışmayanla işimiz olmaz ama çalışan arkadaşımızın da siyasi düşüncesi ne olursa olsun onlarla beraber yolumuza devam edeceğiz inşallah. Son 2,5 ay içerisinde işe alınmış ve deneme süreleri iş kanuna göre bitmemiş olan şirket üzerinden 12 tane arkadaşımızın iş akdini fesih ettik. Bunların içerisinde örneğin Çanakkale Belediye Başkanının yeğeni olduğunu duyduğum arkadaşımız var. Bu son 2,5 ayda işe alınma mevzusunu biliyorsunuz biraz daha siyasi içeriğe sahip deneme süresi kanun verdiği imkanlar dahilinde olduğu için bu arkadaşlarımız ile devam etmeyeceğimizi kendilerine bildirdik. Bunun dışında şu ana da kadar iş akdini fesih ettiğimiz kimse yok ama çalışmalarla ilgili olduğu için bunu söylemekte fayda var bu hafta sonuna kadar bütün birimlerimize sabah giriş ve çıkışlarımız parmak iziyle olacak ve bu arkadaşlarımızı personel takip sistemi ile takip edeceğiz. İşe gelen ve gelmeyenleri inşallah daha detaylı bir şekilde ayıracağız” ifadelerini kullandı.
Bütün birimlerin özel araçlarının bir sistem üzerinden takip edileceğini vurgulayan Şenlikoğlu, şöyle devam etti:
“Belediyemizin araçlarını tek bir havuz içerisine topladık, yani bu saatten sonra hiçbir birimimizin kendine ait özel bir aracı yok. Sadece başkanlık makam araçları var onun dışında diğer araçlar bir havuz etrafında topladık ihtiyacı olan o havuzdan araçları alıp kullanacaklar ve kısa süre içerisinde de araçlarımıza ‘araç takip sistemi’ koyuyoruz. Böylelikle araçlarımızın nerede ve ne şekilde kullanıldığını da takip edeceğiz.”

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu: “ATM çalışanlarını araştırıyoruz”

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