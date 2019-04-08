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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

Aytekin Şenlikoğlu: - "Bundan sonra halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek hedefimiz"

GİRESUN (AA) - AK Parti'den Giresun Belediye Başkanlığına seçilen Aytekin Şenlikoğlu, mazbatasını alarak göreve başladı.

Cumhur İttifakı'nın adayı olan Şenlikoğlu, Giresun Merkez İlçe Seçim Kuruluna gelerek, seçim kurulu başkanı Erdi Özmen'den mazbatasını aldı.

Daha sonra beraberindekilerle devir teslim töreni için Giresun Belediyesine geçen Şenlikoğlu, belediye personeli ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Devir teslim töreninde konuşan Belediye Başkan Vekili Hayati Tökez, Şenlikoğlu'na başarılar diledi.

Tökez, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde demokrasinin güzel bir örneğinin Giresun'da yaşandığını belirterek, "Bizler demokrasiye sonuna kadar inanan, onu yaşam biçimi haline getiren insanlarız. Bu bir nöbet değişimidir. Demokrasinin gereğidir. Bugün sandıktan çıkan Sayın Aytekin Şenlikoğlu'nu kutluyorum. İlime, ülkeme, hayırlı işlere vesile olmasını diliyorum." dedi.

Şenlikoğlu ise Giresun'da seviyeli ve demokratik bir seçim sürecinin yaşandığını ifade etti.

Giresun halkının takdiriyle belediye başkanı olarak seçildiğini vurgulayan Şenlikoğlu, şunları söyledi:

"Giresun daha güzel hizmetlere layık. Bunun için Giresunlunun huzuruna çıktık. Bunun için Giresunlulardan destek istedik. Bu saatten sonra tartışma değil, hizmet zamanıdır. Konuşma değil, yapma zamanıdır. Bu saatten sonra kimseyle işimiz gücümüz yok. Kimseyle problemimiz yok, kimseyi ötekileştirmeyiz. Kimse ile kırgın, küskün değiliz."

Aytekin Şenlikoğlu, partili partisiz herkesle omuz omuza, kol kola Giresun'u daha iyi yerlere taşımak için yola çıktıklarını kaydederek, "Bundan sonra halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek hedefimiz. Hizmet etmezsek bu hepimize mal olacak. Giresun ve Giresunlu kaybedecektir. İnsanların gönlüne girmeye çalışacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tökez, Şenlikoğlu'na belediye başkanlığı görevini devretti.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, MHP İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, CHP Merkez İlçe Başkanı Hakan Türker ile AK Parti ve CHP üyeleri katıldı.

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Cumhur İttifakı AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Ş Mazbata

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