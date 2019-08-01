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Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu seçimden sonra geçen 4 aylık çalışmalarını değerlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, seçimden sonraki 4 aylık çalışma süreci hakkında basın toplantısı düzenledi.4 aylık çalışma performanslarını belediyenin ekonomik ve kurumsal yapısını düzeltmeye harcadıklarını söyleyen Şenlikoğlu, “Biz Giresun halkına ne söz verdiysek arkasındayız ama halkımız bizden 6 ayda bir sene de şehrimizi değiştirmemizi beklemesin” dedi."45 milyon lira civarında çek ödemesi yaptık"Son 4 ay içerisinde çoğu faktoring şirketlerinin elinde olan 45 milyon lira civarında bir çek ödemesi gerçekleştirdiklerini, Ağustos ayı itibariyle kredilerle birlikte bu rakım 55 milyon lirayı bulacağını kaydeden Şenlikoğlu, “Personel giderleri de dahil 4 ayda 70 milyon liralık ekonomik performans sağladık ekonomik yapıyı bir denge oturttuk.

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu seçimden sonra geçen 4 aylık çalışmalarını değerlendirdi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, seçimden sonraki 4 aylık çalışma süreci hakkında basın toplantısı düzenledi.
4 aylık çalışma performanslarını belediyenin ekonomik ve kurumsal yapısını düzeltmeye harcadıklarını söyleyen Şenlikoğlu, “Biz Giresun halkına ne söz verdiysek arkasındayız ama halkımız bizden 6 ayda bir sene de şehrimizi değiştirmemizi beklemesin” dedi.

"45 milyon lira civarında çek ödemesi yaptık"
Son 4 ay içerisinde çoğu faktoring şirketlerinin elinde olan 45 milyon lira civarında bir çek ödemesi gerçekleştirdiklerini, Ağustos ayı itibariyle kredilerle birlikte bu rakım 55 milyon lirayı bulacağını kaydeden Şenlikoğlu, “Personel giderleri de dahil 4 ayda 70 milyon liralık ekonomik performans sağladık ekonomik yapıyı bir denge oturttuk. Harcamalarımızdan kıstık. Belediye içerisindeki gereksiz giderleri dengeledik. Ekonomik açıdan kendimize bir yol açmaya çalıştık. Piyasaya olan borçlarımızla ilgili de esnafımızı mağdır etmemeye çalışıyoruz. Mali ve ekonomik açıdan belediyenin rahat hareket edebilmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Giresun Belediyesi’nde kurumsal bir yapı oluşturmaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Şenlikoğlu, söz verdikleri gibi suda yüzde 15 indirim yaptıklarını ifade etti.

"Tahsilat sorununu çözmemiz lazım"
Şenlikoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Giresun’da sudan, emlaktan diğer kalemlerden tahsilat yapılmamış. Tahsilat yapılmaması vatandaşa iyilik değil. Bir sürü alacak var. Bizde tahsilat yapmak zorundayız. Niye tahsilat yapılmamış. Seçim var, tamam kardeşimiz seçim var da, biz sadece seçime göre kendimizi şartlandırır, bir kişiye genel anlamda iyilik yapmış olursak, Giresun’a kötülük yapmış oluruz. Buralardan gelecek olan kaynakları da hizmete çevirme şansımız olmaz. Bu işin bir düzeni var. Bu işi bir düze sokmak zorundayız. Vatandaşı ezmeyelim ama tahsilatımızı da yapalım. Fındık sezonu geldi, hükümetimiz fındığı da iyi fiyat verdi. Biz de belediye olarak tahsilatımızı yapalım” şeklinde konuştu.

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu seçimden sonra geçen 4 aylık çalışmalarını değerlendirdi

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