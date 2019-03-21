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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı: Rabia'nın babasına gözaltı yok

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

GİRESUN Cumhuriyet Başsavcılığı, Eynesil ilçesinde geçen yıl 13 Nisan'da evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı: Rabia'nın babasına gözaltı yok

GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Cumhuriyet Başsavcılığı, Eynesil ilçesinde geçen yıl 13 Nisan'da evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı iddiaları ile ilgili açıklamada bulundu. Herhangi bir gözaltı işlemi olmadığı belirtilen açıklamada, Şaban Vatan'ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşadığı ve yakın aile çevresini tehdit ettiği yönünde hakkında müracaatlar olduğu ifade edildi.
Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde geçen yıl 13 Nisan'da Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz, kurtarılamadı. Rabia Naz'ın ölüm nedeni hâlâ belirlenemedi. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen küçük kızla ilgili Adli Tıp raporunda, ölümün yüksekten düşme değil, 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını, Rabia Naz'ın yaralı halde evin önüne bırakıldığını iddia etti.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İlçe merkezinde miting yaparak kızının ölümüne neden olanların bir an önce bulunmasını isteyen Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın bugün sabah saatlerinde gözaltına alındığı öne sürüldü. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, bahse konu gözaltı iddiaları ve soysal medya paylaşımlarıyla ilgili, yazılı açıklamada bulundu. Gözaltı kararı olmadığı belirtilen açıklamada şöyle dendi:
"Şaban Vatan’ın gözaltına alındığı yönünde bazı basın ve yayın kuruluşlarıyla sosyal medya hesaplarında asılsız iddia ve şayialar görülmektedir. Bu tür haberlerin doğru olup olmadığı araştırılmadan yanlış ve maksatlı olarak kamuoyuna sunulması yargıyı da zan altında bırakmaktadır. Baba Şaban Vatan hakkında verilmiş herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır, ancak bazı yakın akrabaları tarafından Şaban Vatan’ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşadığı ve yakın aile çevresini tehdit ettiği yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatlar olmuş olup, bu müracaatlar kapsamında yapılan araştırmada Şaban Vatan’ın müteaddit defalar psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiş olup, psikolojik durumu ile ilgili cezai ehliyet ve tedaviyi gerektirir bir hastalığının olup olmadığı hususunda ilgili kişi Giresun Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne sevk edilmiş olup, hekim tavsiyesine, oluşacak delillere göre Görele Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ifa edip, vicdani kanaate dayalı olarak kararını verecektir."

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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı: Rabia'nın babasına gözaltı yokGiresun Cumhuriyet Başsavcılığı: Rabia'nın babasına gözaltı yokGiresun Cumhuriyet Başsavcılığı: Rabia'nın babasına gözaltı yok

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