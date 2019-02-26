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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından "Rabia Naz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:30 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan: - "Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olup, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edilmektedir"

GİRESUN (AA) - Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasının devam ettiğini bildirdi.

Alan, yaptığı yazılı açıklamada, Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında asılsız iddia ve şayialar görüldüğünü belirtti.

Soruşturmaya müdahale edildiği ve dosyanın üstünün örtüleceği gibi
yanlış ve maksatlı haberlerin kamuoyunu yanıltabileceği gibi yargıyı da zan
altında bıraktığını ifade eden Alan, bu nedenlerle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama
yapma gereğinin hasıl olduğunu kaydetti.

Başsavcı Alan, açıklamasında şunları aktardı:

"Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturma halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olup, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edilmektedir. Adli Tıp Kurumundan alınan raporlarda 'ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği' yönünde mütalaa verilmiştir. Soruşturma kapsamında birçok kişi dinlenmiş, olay mahallinde keşif icra edilerek bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Küçük Rabia'nın ölümüyle ilgili intihar ve yüksekten düşme dahil her türlü ihtimal titizlikle araştırmaya devam edilmekte olup, yargı delillere ve oluşacak vicdani kanaatine dayalı olarak kararını verecektir."

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Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan rabia naz vatan soruşturma

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