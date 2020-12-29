Giresun’da 5 askerin şehit olduğu menfezin yerine yapılan köprü hizmete açılıyor

Giresun’da 22 Ağustos’ta meydana gelen selde menfezin çökmesi sonucu 5 asker şehit olmuş, bir iş makinesi operatörü hayatını kaybetmişti.

Menfezin bulunduğu yere fore kazık yöntemiyle 16 Ekim’de başlayan 93 metre uzunluğunda, 22 metre yüksekliğindeki köprünün yapımı 2 ay gibi bir sürede tamamlandı. Tamamlanan köprünün açılışı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla yarın hizmete açılıyor.

5 ASKERİN ANISINA "ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ" İSMİ VERİLMESİ BEKLENİYOR

Yörede Murtad köprüsü olarak bilinen köprüye ise menfezin çökmesi soncu şehit olan 5 askerin anısına “Şehitler Köprüsü” isminin verilmesi bekleniyor. (İHA)

