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Giresun'da başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

20.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı. Başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği anlarda koltuğa uzandığı görüntülerini kayda aldı. Sekreter daha sonra bu görüntüleri, sosyal medya platformunda şarkı ekleyerek paylaştı. Tepki çeken paylaşım sonrası başhekim sekreteri görevden alındı. Sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. İşte tepki çeken olayın detayları!

Giresun'da başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Tepki çeken olay, 13 Ocak'ta Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği sırada koltukta yattığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Sekreter, görüntüleri bir sosyal medya platformunda eklediği, 'bonzai adamı bozayi' şarkısı ile paylaştı. Tepki çeken paylaşım üzerine görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. Gülsen K. ise sosyap medya platformundaki paylaşımını tepkiler üzerine kaldırdı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başhekim sekreteri olarak görev alan ve ilgili videoyu paylaşan çalışanımız hakkında soruşturma başlatılmış olup başhekimlikteki görevine son verilmiştir. Olay 13 Ocak 2022 tarihinde vuku bulmuş olup, yoğun kar yağışı nedeniyle köyüne ulaşım sıkıntısı yaşayan amcamız hasta nakil aracımızla sağlık ekiplerimizce sağ salim köyüne ulaştırılmıştır" denildi.

DHA

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