Giresun'da başından vurulan Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı şehit oldu

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar’da görevli Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı (24), evinden yaklaşık 100 metre mesafede silahla kafasından vurulmuş halde yaralı bulundu.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Giresun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaşıkçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaşıkçı’nın göreve gitmek için evden çıktığı ve Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

