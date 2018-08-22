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Giresun'da başından vurulan Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 03:01 | Son Güncelleme

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde silahla başından vurulmuş halde bulunan Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giresun'da başından vurulan Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı şehit oldu

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar’da görevli Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı (24), evinden yaklaşık 100 metre mesafede silahla kafasından vurulmuş halde yaralı bulundu.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Giresun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaşıkçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaşıkçı’nın göreve gitmek için evden çıktığı ve Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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giresun şebinkarahisar Ufuk Kaşıkçı

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