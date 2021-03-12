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Giresun'da berber, kuaför ile yolcu taşımacılığında HES kodu zorunluluğu getirildi

12.03.2021 18:54 | Son Güncelleme:
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Giresun'da berber, kuaför ile yolcu taşımacılığında HES kodu zorunluluğu getirildi

"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Giresun'da berber, kuaför ve güzellik salonlarına giriş ile B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgeli yolcu taşıtlarında HES kodu uygulaması zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.

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Toplantıda berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışan ve müşteri ayrımı yapılmaksızın iş yerlerine girişlerde HES kodu sorgulanması zorunluluğu ve HES kodu yüksek riskli ile riskli olan kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi kararı alındı.

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Ayrıca alınan karar gereğince yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirildi.

Söz konusu taşıtlara Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen tedbirlere uyulması kaydıyla ruhsatlarındaki kapasite oranında yolcu kabul edilmesi de kararlaştırıldı. (AA)

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