Giresun’da boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Teyyaredüzü Mahallesi’ndeki sahilde serinlemek için denize giren 4 yaşındaki Suriye uyruklu Omer Yessuf , arama kurtarma ekiplerince sudan çıkartılarak olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

112 Acil Servis ekiplerince Giresun Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yessuf burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise vatandaşları yasak yerlerde denize girmemeleri konusunda uyardı.

Açıklamada, “Plajlarda belediyemize ait cankurtaran ekiplerimizin olmadığı yerlerde denize girmeyiniz. Belediyemizce denize girilmesi yasak olan bölgelere uyarı tabelaları koyulmuştur. Canlarımızın yanmaması için lütfen kurallara özen gösterelim” denildi. (İHA)

