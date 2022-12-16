HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Giresun'da bu ağacı gören dönüp bir kez daha bakıyor! 'Durumu anlatınca şaşkına dönüyorlar'

Giresun'da bu ağacı gören dönüp bir kez daha bakıyor! 'Durumu anlatınca şaşkına dönüyorlar'

16.12.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da kasaplık yapan Erkan Bozkurt hazine arazisini masa ve sandalye koyarak işgal ettiği gerekçesiyle belediyenin 20 günde kestiği 2 bin 493 TL'lik 9 cezanın makbuzlarını ağaca astı. Bozkurt, ''Tepkimi göstermek istedim. Ağacı görenlerin tabii ki dikkatini çekiyor. Nedir, diye soruyorlar. Biz de durumu anlatıyoruz, şaşırıyorlar. Bize yapılanın haksız olduğunu, görevin kötüye kullandığını düşünüyorum. Burası Milli Emlak'a ait bir arazi ve ben ecrimisili ödüyorum'' dedi.

Giresun'da bu ağacı gören dönüp bir kez daha bakıyor! 'Durumu anlatınca şaşkına dönüyorlar'

Giresun'un Piraziz ilçesi Eren Mahallesi'nde kasap Erkan Bozkurt, iş yerinin yan tarafında mülkiyeti hazineye ait olan arazi üzerine müşterileri için masa ve sandalye koydu. Piraziz Belediyesi ekipleri de hazine arazisini işgal ettiği gerekçesiyle Bozkurt'tan masa ve sandalyeleri kaldırmasını istedi. Belediye uyarılara rağmen kaldırılmayan masa ve sandalyeler için Bozkurt'a 'Kabahatler Kanunu'na göre 20 günde 277 TL'den 9 kez 'işgal' cezası kesti. Milli Emlak Müdürlüğü'ne arazi kullanımı için ecrimisil ödediğini belirten Bozkurt, 2 bin 493 TL'lik 9 makbuzu ağaca astı.

2-bin-493-tllik-isgal-cezasinin-makbuzlarini-agaca-asti_4314_dhaphoto6

Belediye başkanının kendisiyle uğraştığını iddia eden Erkan Bozkurt, "Belediye yetkilerini kullanarak, zabıtalar göndererek buraya gelen müşterilerimiz için koyduğumuz masa ve sandalyelerimizi kaldırdı, ışıkları söktürdü. Yaklaşık 20 gündür bana 277 TL'den 9 ceza kesildi. Bir gün ceza yazıp, bir gün yazmıyorlar. Bu süreç böyle devam edecek gibi. Ben de ceza makbuzlarını ağaca astım. Ben belediyenin bu ağacın gölgesini kullanarak masaları ağacın altına attığım için ağacı cezalandırdığını düşünüyorum. Ağaç da yediği cezayı bilsin. Cezalara da bu şekilde tepkimi göstermek istedim. Ağacı görenlerin tabi ki dikkatini çekiyor. Nedir, diye soruyorlar. Biz de durumu anlatıyoruz, şaşırıyorlar. Bize yapılanın haksız olduğunu, görevin kötüye kullandığını düşünüyorum. Burası Milli Emlak'a ait bir arazi ve ben ecrimisili ödüyorum. Bu cezaların neden yazıldığını anlamış değiliz. Bu olayın nereye kadar gideceğini de bilmiyoruz" dedi.

2-bin-493-tllik-isgal-cezasinin-makbuzlarini-agaca-asti_4314_dhaphoto7

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Piraziz Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, hazine arazisinde iş yerine ait kaçak yapının mahkeme kararıyla yıkıldığı belirtilerek, "Israrcı bir şekilde, yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazı meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal ettiği ve burada ticari faaliyet yaptığı için zabıta ekipleri tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun madde 38/1 hükmü doğrultusunda söz konusu işgal ve ticari faaliyet mütemadi olarak devam ettiğinden dolayı idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Screenshot_12

Screenshot_14

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocası zorla birlikte olmak istedi, istemeyince darp edildiKocası zorla birlikte olmak istedi, istemeyince darp edildi
Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Fırsatçılara gün doğmuşturBahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Fırsatçılara gün doğmuştur
'Kader birliği' sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşur!'Kader birliği' sonrası bu seçim anketinin sonucu çok konuşur!
Anahtar Kelimeler:
Giresun

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Telefonlara gelen bu mesaja dikkat! Yeni oyunları deşifre oldu

Telefonlara gelen bu mesaja dikkat! Yeni oyunları deşifre oldu

Arda Güler transferinde mutlu son

Arda Güler transferinde mutlu son

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.