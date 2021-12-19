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  4. Giresun'da dehşet! İki çocuk annesine okul önünde kurşun yağdırdı

Giresun'da dehşet! İki çocuk annesine okul önünde kurşun yağdırdı

19.12.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Görele ilçesinde Yiğit T. (34) ilkokul önünde karşılaştığı Hülya Alaca (35) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası 2 çocuk annesi kadın olay yerinde tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı.

Giresun'da dehşet! İki çocuk annesine okul önünde kurşun yağdırdı

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hendekbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallede yer alan ilkokul önünde karşılaşan ve aralarında bilinmeyen nedenle husumet olduğu öne sürülen Yiğit T. ile 2 çocuk annesi Hülya Alaca arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Yiğit T. tabancayla Hülya Alaca'ya ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, vücuduna mermi isabet etmesi sonucu Hülya Alaca kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Alaca, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılmadı.

Şüpheli Yiğit T. de polis ekiplerince suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)


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Giresun
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