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Giresun'da facia! Tonlarca taşın altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçesindeki taş ocağında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Karayolunun ulaşıma kapanmasına neden olan heyelanda taş ocağına ait iş makinesi de tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları ve toprağın altında kaldı.

Giresun'da facia! Tonlarca taşın altında kaldı

Giresun-Bulancak karayolunun 25’inci kilometresinde Kovala mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda, taş ocağına ait şantiye alanının da kenarında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı.

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Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Şantiyeye ait içerisinde operatörünün bulunmadığı bir iş makinesi de yamaçtan kopan taş kütleleri ve toprak yığını altında kaldı. Yolun ulaşıma açılması ve temizliği için bölgeye sevk edilen iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
giresun Bulancak taş ocağı

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