HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Giresun'da ilginç görüntü... Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru bulundu

Giresun'da ilginç görüntü... Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:05 | Son Güncelleme

Nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı ’lutra lutra’ olan su samuru Giresun’da dere yatağında görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan 2 su samuru Giresun merkezde bulunan Batlama deresi üzerinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Dere üzerinde harekat halinde bulunan su samurları daha sonra gözden kayboldu.

Su samurları nerelerde yaşar ve neyle beslenirler:

“Su samurları suyu temiz olan göl, nehir, dere ve göletlerde yaşar. Bazen deniz kenarında da bulunurlar. Su samurlarının birçok deniz hayvanının tersine, derilerinin altında izole edilmiş bir yağ tabakası yoktur. Soğuktan onları koruyan tek şey kalın kürkleridir. Başlıca besinleri balık olmasına rağmen, böcek, kurbağa, yengeç ve bazen de küçük memelilerle beslenir.”

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Depremde hasar alan okullarla ilgili flaş kararDepremde hasar alan okullarla ilgili flaş karar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
su samuru giresun

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Okulda skandal! Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Hatay'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Sokak köpeği her gün aynı saatte fırına gelip ekmek alıyor

Her gün aynı saatte aynı yere gelip...

Son dakika İstanbul Valiliği duyurdu! Silivri depreminde ağır hasar alan 8 okul yıkılacak

Depremde hasar alan okullarla ilgili flaş karar

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.