Giresun'da ilginç görüntü... Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru bulundu

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan 2 su samuru Giresun merkezde bulunan Batlama deresi üzerinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Dere üzerinde harekat halinde bulunan su samurları daha sonra gözden kayboldu.

Su samurları nerelerde yaşar ve neyle beslenirler:

“Su samurları suyu temiz olan göl, nehir, dere ve göletlerde yaşar. Bazen deniz kenarında da bulunurlar. Su samurlarının birçok deniz hayvanının tersine, derilerinin altında izole edilmiş bir yağ tabakası yoktur. Soğuktan onları koruyan tek şey kalın kürkleridir. Başlıca besinleri balık olmasına rağmen, böcek, kurbağa, yengeç ve bazen de küçük memelilerle beslenir.”

(İHA)

