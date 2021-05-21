Giresun'da isyan ettiren karar: Ne abdest alabiliyoruz, ne de yıkanabiliyoruz

Ordu 2'nci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu sonrası, tesisin mevzuata aykırı olarak yaşam alanları ile su kaynaklarının yakınına konumlandırıldığını, tesisteki depolama yönteminin hava, su ve toprakta kirliliğe neden olduğunu, kurulum aşamasında alınan 'ÇED olumlu' raporunda hukuka aykırılık olduğunu belirterek, ÇED raporunun iptaline ve tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

''ATIK SU DEREYE KARIŞIYOR''

Yöre halkının avukatı Ozan Karagöz, tesiste kapasitenin üzerinde kullanım ve depolama şekli nedeniyle oluşan atık suyun doğrudan dereye ve dere yoluyla Karadeniz’e karıştığını söyledi. Tesisin suda kirlilik oluşturduğunu savunan Karagöz, "Tesisin faaliyette olduğu dönem içinde buradan kaynaklanan kirlilik nedeniyle Karadeniz’deki balık popülasyonunun tehdit altına olduğu değerlendiriliyor. Tesisten doğan zehirli atık sularının Karadeniz’e erişmesi, denizdeki oksijen yoğunluğunu düşürerek büyük kirliliğe sebep oluyor. Hem savcılık soruşturması hem idare mahkemesinde yapılan tespitlere göre, bölge halkı ve uzun vadede Karadeniz için kirlilik kaynağı olan bu tesisin hızlı şekilde kapatılarak faaliyete son vermesi gerekiyor" dedi.

''KİRLİLİK TEHDİDİ VAR''

Karadeniz’de ciddi kirlilik tehdidi olduğunu dile getiren Karagöz, "Analiz raporlarında tesisten her gün için sadece 5 ton atık su üreteceği değerlendiriliyor. Geride bırakmış olduğumuz her yıl için 100 tonluk atık su miktarının her gün için 5 tona eriştiğini değerlendirdiğimizde bu durum Karadeniz için çok büyük bir risk ve tehdit taşımaktadır. Mahkemenin verdiği ÇED raporunun iptali kararı çok önemli ve değerli bir karardır" diye konuştu.