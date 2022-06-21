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Giresun'da kan donduran vahşet! Her şeyi itiraf etti: Aldattığını öğrenince...

21.06.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Görele ilçesinde yol kenarındaki ormanda silahla vurulmuş halde ölü bulunan kadının Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova (40) olduğu tespit edildi. Eşini öldürdüğü iddiasıyla dini nikahla birlikte yaşadığı Metin A. (52) ile ona yardım ettiği öne sürülen Hayrullah Ç., gözaltına alındı. Metin A., sorgusunda kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti. Metin A.'nın, ilk ifadesinde, "Beni aldattığını öğrenince öfkelendim. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi. İşte detaylar!

Giresun'da kan donduran vahşet! Her şeyi itiraf etti: Aldattığını öğrenince...

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gültepe köyü yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarındaki ormanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kadın cesediyle karşılaştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede kadının başında ve omzunda kurşun izlerine rastlandı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni Görele Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Jandarmanın araştırmaları sonucu cesedin, Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'ya ait olduğu belirlendi. Olayın şüphelisi olarak kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Metin A., olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Metin A.'ya yardım ettiği öne sürülen Hayrullah Ç. de gözaltına alındı. Öte yandan kadının Tirebolu ilçesinde öldürüldüğü ve Görele'ye getirilerek ormana atıldığı belirlendi.

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2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Gözaltına alınan Metin A. ile yardım ettiği öne sürülen Hayrullah Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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CESEDİ 7 KİLOMETRE TAŞIMIŞ

Metin A., sorgusunda kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediğini itiraf etti. Metin A.'nın, ilk ifadesinde, "İmam nikahlı birlikteliğimiz vardı. Bu birlikteliğimizden 1 çocuğumuz var. Beni aldattığını öğrenince öfkelendim. Cinayet sonrası cesedi araçla Tirebolu'dan Görele'ye, 7 kilometre mesafe gelerek ve yol kenarına bıraktım. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.

Öte yandan Keremet Nyshanova'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrası ülkesine gönderildi.

(DHA)

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cinayet kadın cinayeti Giresun
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