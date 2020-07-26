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  4. Giresun'da kaybolan Elif Akbayrak bulundu

Giresun'da kaybolan Elif Akbayrak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 07:40 | Son Güncelleme

Giresun Bulancak'ta yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak, sağ olarak bulundu. Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, Elif'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Giresun'da kaybolan Elif Akbayrak bulundu

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna yaptığı açıklamada, bu sabah arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın bölgede sağ bulunduğunu söyledi.

Akbayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tuna, "Her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamamış. Sadece biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş." dedi.

Tuna, Elif Akbayrak'ın sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesine getirileceğini kaydetti.

CUMA AKŞAMI KAYBOLMUŞTU

Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen yaylasında 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA


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