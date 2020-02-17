Giresun'da korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı TIR ezdi

Kaza, Giresun'un Bulancak ilçesi Sanayi Sitesi mevki trafik ışıklarında meydana geldi.
TIR, Bulancak şehir içi istikametine hareket ettiği sırada önünden geçmekte olan Ali Durmuş’u (79) görmeyerek altına aldı. Kazanın hemen ardından olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.
(İHA)
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