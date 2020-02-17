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Giresun'da korkunç kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamı TIR ezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

Giresun'un Bulancak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Korkunç kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaza, Giresun'un Bulancak ilçesi Sanayi Sitesi mevki trafik ışıklarında meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

TIR, Bulancak şehir içi istikametine hareket ettiği sırada önünden geçmekte olan Ali Durmuş’u (79) görmeyerek altına aldı. Kazanın hemen ardından olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

(İHA)

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