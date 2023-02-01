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Giresun'da korkunç olay! Eşini keserle öldürdü ardından kendini iple astı

01.02.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da korkunç bir olay yaşandı. 70 yaşındaki Ali Tetik'in 65 yaşındaki eşi Sevim Tetik'i keserle başına vurarak öldürdüğü, ardından da kendisini iple asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Giresun'da korkunç olay! Eşini keserle öldürdü ardından kendini iple astı

Olay, Giresun Görele'de meydana geldi. Ali-Sevim Tetik çiftinden haber alınamaması üzerine eve giden köy muhtarının ihbarı sonucu korkunç manzarayla karşılaşıldı. Evde inceleme yapan ekipler, Ali Tetik'in, eşi Sevim Tetik'i başına keserle vurarak öldürdüğü ardından mutfağa giderek kendisini çamaşır ipiyle asıp, yaşamına son verdiğini belirledi.

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EŞİNİ KESERLE ÖLDÜRÜP SONRA İNTİHAR ETTİ

Olay, dün akşam Burunucu köyünde meydana geldi. Ali-Sevim Tetik çiftinden haber alamayan yakınları, durumu köy muhtarına bildirdi. Çiftin yaşadığı eve giden muhtar, mutfak camından içeriyi kontrol etti. Bu sırada muhtar, Ali Tetik'in sandalye üzerinde oturur vaziyette hareketsiz olduğunu fark etti. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve girip, Ali Tetik'i çamaşır ipi ile asılı bulan ekipler, eşinin de holde hareketsiz yattığını gördü. Sevim Tetik'in başında darp izleri tespit edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. 1 çocuk sahibi çiftin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışma başlatan jandarma, evde detaylı inceleme yaptı. İncelemede, Sevim Tetik'in cesedinin yanında keser bulundu. Ali Tetik'in, eşi Sevim Tetik'i başına keserle vurarak öldürdüğü ardından mutfağa giderek kendisini çamaşır ipiyle asıp, yaşamına son verdiği belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayeti canlı yayında itiraf etti! Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

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Kaynak: DHA

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