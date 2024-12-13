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  4. Giresun'da korkutan yangın! Belediye başkanı ekiplere böyle yardım etti

Giresun'da korkutan yangın! Belediye başkanı ekiplere böyle yardım etti

13.12.2024 17:03
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Giresun'da limanda bir iş makinesinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için seferber oldu. Bu sırada liman sahasında bulunan Belediye Başkanı Fuat Köse de itfaiye ekiplerinin çalışmasına destek verdi.

Giresun'da korkutan yangın! Belediye başkanı ekiplere böyle yardım etti

Giresun Limanı'ndaki bir iş makinesinde, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, bir program için liman sahasında olan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, alevlerin yükseldiği noktaya çıktı.

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BELEDİYE BAŞKANI EKİPLERE YARDIM ETTİ

Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Başkan Köse çalışmaları koordine edip, müdahalede bulundu.

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Yangının kısa sürede söndürüldüğünü ifade eden Başkan Köse, "Bu tür felaketlere karşı itfaiye ekiplerimiz her zaman canla başla çalışıyor. Kısa zamanda olay yerine ulaşan itfaiyemiz, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Yangınla mücadeleye katılan tüm personellerimize teşekkür ediyor, Giresun Liman İşletme Müdürlüğü'ne de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Giresun
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