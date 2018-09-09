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Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

Giresun'da sabah saatlerinde sahilde meydana gelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, sahilde oluşan hortumun bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

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Hortumun ardından başlayan sağanak yağmur ile Giresun’da etkili olan nemli ve sıcak hava yerini serin havaya bıraktı. (İHA)

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