Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, sahilde oluşan hortumun bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Hortumun ardından başlayan sağanak yağmur ile Giresun’da etkili olan nemli ve sıcak hava yerini serin havaya bıraktı. (İHA)

