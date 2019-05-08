Giresun'da örtü yangını! 9 dönümlük alan cayır cayır böyle yandı

"Bozuk orman dediğimiz yanmaya çok da müsait olmayan ağaç türlerinden oluşan ve içerisinde böğürtlen ve benzeri dikenli sarmaşıklı bitkilerin olduğu bir alanda örtü yangını şeklinde devam ediyor. Espiye Belediyesi ve Espiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının meskun mahallelere yönelmesi durumunda tedbir almış durumdalar. Şu ana adar müdahale şansımız olmadı ama müdahale edilecek noktaya geldiği zaman müdahalede bulunulacak."