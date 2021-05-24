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Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'ın askeri helikopteri bölgeden ayrıldı

24.05.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Tirebolu ilçesi sahiline, teknik arıza nedeniyle 1 gün arayla 2 kez acil iniş yapan, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait, Mİ-17 tipi askeri helikopter, arızasının giderilmesinin ardından bölgeden ayrıldı. Mürettebatının bölgede görevli jandarma ve polis ekiplerine sarılarak vedalaştığı helikopterin önce Ordu'ya ardından da Amasya'ya gideceği belirtildi.

Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'ın askeri helikopteri bölgeden ayrıldı

Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait 6 kişilik personelin bulunduğu Mİ-17 tipi askeri helikopter, 20 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında motor arızası nedeniyle Tirebolu ilçesi Yalıköy sahil mevkisine zorunlu iniş yaptı. Amasyanın Merzifon Hava Üssüne gittiği belirtilen helikopterin personeli, valilik tarafından ilçede misafir edildi.

Mürettebat, 21 Mayısta helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı. Kumsaldan kalkış yapan helikopter, 50 metre uzaklıkta Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki cebe alındı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, dubarla çevirdiği alana araç ve yaya girişe izin vermedi.

İKİNCİ KEZ ACİL İNİŞ YAPTI

Uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonucu motor arızası giderilip, son kontrolleri yapılan askeri helikopter, 6 kişilik mürettebatıyla havalandı. İlçe semalarında dolaşan helikopter 5 dakika sonra arızanın tekrarlaması üzerine sahildeki kumsala yeniden acil iniş yaptı.

İlçe sahilindeki kumsal alanda kalan ve mürettebatın ilçede konakladığı helikopter için Azerbaycandan parça istendi. Bölgede jandarma ekipleri de helikopterin bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alarak nöbet tuttu.

BÖLGEDEN AYRILDI

Helikopter, gelen parçanın monte edilmesi ve diğer kontrollerinin ardından bugün akşam saatlerinde sahilde bulunduğu noktadan mürettebatıyla havalandı. Bir süre kontrol amaçlı havada kalıp, tur atan helikopter bölgeden ayrıldı.

Mürettebatının bölgede görev yapan jandarma, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlara sarılarak vedalaştığı helikopterin; yakıt ikmali için önce Ordu'ya ardından da Amasya'ya gideceği belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Azerbaycan

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