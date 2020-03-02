HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Giresun’da ters yöne giren otomobil TIR'la çarpıştı

Giresun’da ters yöne giren otomobil TIR'la çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 02:55 | Son Güncelleme

Giresun’da ters yöne giren otomobilde TIR’la çarpıştı. Otomobilde bulunan iki kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartılabildi.

Giresun’un Görele ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda ters şeride giren Coşkun Taşçı’nın kullandığı araç trafikte bir süre hızlı bir şekilde ilerledikten sonra, Hüseyin Çilingir’in kullandığı TIR’la kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Coşkun Taşçı ve aynı araçta bulunan Ahmet Keskin ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Görele Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldıktan sonra olay yerinde 112 Acil Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TIR sürücüsü Hüseyin Çilingir kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacakSahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
1/
Anahtar Kelimeler:
giresun trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu son durumu duyurdu! Ülkemizi terk eden göçmen sayısı...

Bakan Soylu son durumu duyurdu! Ülkemizi terk eden göçmen sayısı...

Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken şoke oldu!

Rejim telsizcisi düşen uçakları ararken şoke oldu!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki

Darbeci Hafter'den Esed hamlesi

Darbeci Hafter'den Esed hamlesi

F.Bahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi!

F.Bahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi!

Yakışıklı oyuncu Eda Ece'ye partner olacak! Yasak Elma'ya yeni transfer

Yakışıklı oyuncu Eda Ece'ye partner olacak! Yasak Elma'ya yeni transfer

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı

Yaralı askerimizin paylaşımı duygulandırdı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor

Ay, Boğa burcuna geçiş yapıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Diğer Haberler
Ünlü anketçi Adil Gür'den canlı yayında Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Adil Gür'den Rus kadınlarıyla ilgili tepki çeken sözler!

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib gazisini ziyaret etti

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Yakıtları ve motorlarını alıp Ege Denizi'inde ölüme terk ettiler

Karaman'da sokak ortasında kanlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutuldular

Karaman'da sokak ortasında kanlı saldırı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.