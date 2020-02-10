'Giresun'da yarın (11 Şubat 2020) okullar tatil mi?' Giresun Valiliği'nden açıklama

Giresun'da 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında 'Giresun'da yarın (11 Şubat 2020) okullar tatil mi?' sorusuna yanıt Giresun Valiliği'nden geldi.

GİRESUN'DA YARIN OKULLAR (11 ŞUBAT 2020) TATİL Mİ?

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, "Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. 11 Şubat Salı günü engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kaynak: İHA

