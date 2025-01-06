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  4. Giresun'da yüzme havuzunun yetkilileri hakkında karar! Görevden alındılar

Giresun'da yüzme havuzunun yetkilileri hakkında karar! Görevden alındılar

06.01.2025 18:28
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Giresun'da havuzdaki karbonmonoksit zehirlenmesi olayıyla ilgili tesis müdürü ve şube müdürü görevden alındı. Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan 60 çocuğun taburcu olduğu, 5'inin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Giresun'da yüzme havuzunun yetkilileri hakkında karar! Görevden alındılar

Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda önceki gün yaşanan ve çoğu öğrenci olmak üzere 71 kişinin zehirlenmesine yol açan olayla ilgili başlatılan soruşturmada şube müdürü A.G. ve tesis müdürü M.D. ile havuzda görevli bazı yetkililer görevden alındı.

"GÖREVDEN ALINDILAR!"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturmanın sürdüğünü belirterek, bilirkişi heyetinin çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi. Temür ayrıca, Ankara'dan müfettiş ve teknik personel talep ettiklerini ifade ederek, "Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzu'nun yetkilileri, tesis müdürü ve şube müdürü görevlerinden alındılar. Konu her yönüyle en ince ayrıntısına kadar araştırılıyor. Bakanlığımız da gelişmeleri yakından takip ediyor. Yapılan incelemeler tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak rapor doğrultusunda varsa bir ihmal ya da eksiklik, gereği şekilde ivedilikle yerine getirilecektir. Yaşanan hadiseden etkilenen çocuklarımıza ve ailelerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

4 Ocak Cumartesi günü havuzda zehirlenme şüphesiyle 65'i çocuk, 6'sı yetişkin 71 kişi Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Giresun spor salonu
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