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  4. Giresun'daki kan donduran cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Giresun'daki kan donduran cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 23:49 | Son Güncelleme

Giresun’un Çanakçı ilçesinde eşini uyurken bıçaklayarak öldürüp intihar eden şahıs ve eşinin cesetleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İddiaya göre, bir süre önce evden uzaklaştırma cezası alan Ali Kodalak, dün gece merdivenle balkona, oradan da eve girdi. Uyuduğu sırada karısını yatakta bıçaklayarak öldüren koca, daha sonra iple kendini asarak intihar etti.

EVİN TAVANINA ASILI HALDE BULUNDU

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiklerinde Çakır Kodalak’ı yatağında bıçaklanmış halde, Ali Kodalak’ı ise evin tavanındaki demire asılı halde ölü buldu.

EŞİNİ ÇOK SAYIDA YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Görele Cumhuriyet Savcılığının olay yerinde yaptığı ilk incelemede Çakır Kodalak’ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı tespit edildi. Evde yapılan incelemenin ardından Ali Kodalak ve eşi Çakır Kodalak’ın cesetleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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