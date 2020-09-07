Giresun'daki sel afetiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı! Son 21 yılın...

Düzce ve Zonguldak son 40 yılın en düşük, Bolu ve Sakarya son 40 yılın ikinci en düşük yağışını aldı. Giresun'da ise son 21 yılın en yüksek ağustos ayı yağışı gerçekleşti. Kentte 22 Ağustos'ta yoğun yağışla birlikte sel afeti meydana gelmiş ve ilgili tüm kurumlar felaketin yaralarını sarmak için seferber olmuştu.

Ağustos ayı yağışları, Kuzey Ege, Orta ve Batı Karadeniz, Trakya'nın kuzeyi, İç Anadolu, Gaziantep, Hatay çevreleri ile Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevrelerinde normale göre yüzde 80'in üzerinde azalma gösterdi.

Ülke genelinde ağustos yağışı 12,1 milimetre olurken, normali 13,8 milimetre ve 2019 yılı ağustos ayı yağışı 19,7 milimetre olarak kayıtlara geçti. Böylece, yağışlarda normale kıyasla yüzde 12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 azalma görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü nün ağustos ayı verilerine göre, geçen ay ülke genelinde yağışlar, uzun yıllar normali ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.

BAZI YERLERDE YAĞIŞLAR YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTTI

Ağustosta yağışlar Aydın, Denizli, Isparta, Burdur civarları, Antalya ve Mersin'in batı kesimleri, Şırnak, Siirt, Bitlis çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun batı kesimlerinde normale göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Bölgeler itibarıyla Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da ağustos yağışları normaline ve geçen yılın ağustos ayına kıyasla düşüş gösterirken, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise yağışlar normale ve geçen yılın aynı ayına göre artış kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar normale göre artarken, geçen yılın ağustos ayına göre düştü.

Kaynak: AA

