HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Giresun'daki sel afetiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı! Son 21 yılın...

Giresun'daki sel afetiyle ilgili dikkat çeken ayrıntı! Son 21 yılın...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinin yaraları hızla sarılırken, olayın boyutları Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine de yansıdı. Kentte, geçen ay son 21 yılın en yüksek ağustos ayı yağışı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ağustos ayı verilerine göre, geçen ay ülke genelinde yağışlar, uzun yıllar normali ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti.

Ülke genelinde ağustos yağışı 12,1 milimetre olurken, normali 13,8 milimetre ve 2019 yılı ağustos ayı yağışı 19,7 milimetre olarak kayıtlara geçti. Böylece, yağışlarda normale kıyasla yüzde 12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 azalma görüldü.

YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE AZALMA

Ağustos ayı yağışları, Kuzey Ege, Orta ve Batı Karadeniz, Trakya'nın kuzeyi, İç Anadolu, Gaziantep, Hatay çevreleri ile Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevrelerinde normale göre yüzde 80'in üzerinde azalma gösterdi.

Ağustos ayında Karadeniz Bölgesi'nin batısında yağışlar yer yer 1 milimetrenin altında gerçekleşirken, doğusunda yer yer 190 milimetreye ulaştı.

GİRESUN'DA SON 21 YILIN EN YÜKSEK AĞUSTOS AYI YAĞIŞI GERÇEKLEŞTİ

Düzce ve Zonguldak son 40 yılın en düşük, Bolu ve Sakarya son 40 yılın ikinci en düşük yağışını aldı. Giresun'da ise son 21 yılın en yüksek ağustos ayı yağışı gerçekleşti. Kentte 22 Ağustos'ta yoğun yağışla birlikte sel afeti meydana gelmiş ve ilgili tüm kurumlar felaketin yaralarını sarmak için seferber olmuştu.

BAZI YERLERDE YAĞIŞLAR YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTTI

Ağustosta yağışlar Aydın, Denizli, Isparta, Burdur civarları, Antalya ve Mersin'in batı kesimleri, Şırnak, Siirt, Bitlis çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun batı kesimlerinde normale göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Bölgeler itibarıyla Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da ağustos yağışları normaline ve geçen yılın ağustos ayına kıyasla düşüş gösterirken, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise yağışlar normale ve geçen yılın aynı ayına göre artış kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar normale göre artarken, geçen yılın ağustos ayına göre düştü.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Akılalmaz olay! Şarkıcı Kalan'ın hayatı ameliyat sonrası altüst olduAkılalmaz olay! Şarkıcı Kalan'ın hayatı ameliyat sonrası altüst oldu
Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Muş'ta deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)
Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da akılalmaz olay! Şarkıcı Hacı Kalan'ın hayatı ameliyat sonrası altüst oldu
Akılalmaz olay! Şarkıcı Kalan'ın hayatı ameliyat sonrası altüst oldu
Samsun'da zincirleme kaza: 12 yaralı
Her şey bir anda oldu! Çok sayıda yaralı var
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi! Gazoz firmasının reklam yüzü oldu
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
'Turuncu Kategori'deki Özlem Atsak ile 'Gri Kategori'deki Rıdvan Eryılmaz etkisiz hale getirildi
Etkisiz hale getirilmişlerdi! Kimlikleri belli oldu
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
Yer: Bursa! Bir bidon su bin 800 TL'ye mal oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.