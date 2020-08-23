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  4. Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den kritik Doğu Karadeniz uyarısı

Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den kritik Doğu Karadeniz uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 19:45 | Son Güncelleme

Giresun’da etkili olan sağanak yağışta metrekareye ortalama 52 kilogram yağış düştü ve hayat durma noktasına geldi. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden ise Doğu Karadeniz Bölgesi için kritik uyarı geldi. Açıklamaya göre Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize çevreleri ile ilçelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den kritik Doğu Karadeniz uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize çevreleri ile ilçelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

VATANDAŞLARDAN DİKKATLİ OLUNMALARI İSTENDİ

Açıklamada meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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